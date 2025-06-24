Ціна AndreyWTR (WTR)
Поточна ціна AndreyWTR (WTR) сьогодні становить 0,00144474 USD з ринковою капіталізацією $ 1,37M USD. Ціна WTR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AndreyWTR:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни AndreyWTR протягом дня — -7,15%
- циркуляційна пропозиція – 948,56M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AndreyWTR до USD становила $ -0,000111379254402363.
За останні 30 днів зміна ціни AndreyWTR до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AndreyWTR до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AndreyWTR до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000111379254402363
|-7,15%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AndreyWTR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,89%
-7,15%
-5,20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
A meme token with no dumps, no market makers, and no insider games. 0% of tokens go to market makers. Listings? Only if exchanges pay — and that money goes straight to holders. The creator sells zero coins. No presales. No VC funds. No secret allocations.AndreyWTR includes a gaming element in the form of a dynamic online arcade runner game. In the game, players: Control a character Collect tokens Avoid obstacles This adds utility value to the token beyond speculative trading. Just memes and community. Fair launch. Clean liquidity. WTR isn’t dumped — it’s diamond-handed.
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