Сьогоднішня ціна AndreyWTR (WTR)

Поточна ціна AndreyWTR (WTR) сьогодні становить 0,00144474 USD з ринковою капіталізацією $ 1,37M USD. Ціна WTR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AndreyWTR:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AndreyWTR протягом дня — -7,15%

- циркуляційна пропозиція – 948,56M USD

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