Сьогоднішня ціна Andrea Von Speed (VONSPEED)

Поточна ціна Andrea Von Speed (VONSPEED) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна VONSPEED до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Andrea Von Speed:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 538.17 USD

- зміна ціни Andrea Von Speed протягом дня — -7.84%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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