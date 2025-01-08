Сьогоднішня ціна AnchorSwap (ANCHOR)

Поточна ціна AnchorSwap (ANCHOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.32K USD. Ціна ANCHOR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AnchorSwap:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.11 USD

- зміна ціни AnchorSwap протягом дня — -4.44%

- циркуляційна пропозиція – 344.20M USD

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