Ціна AnchorSwap (ANCHOR)
Поточна ціна AnchorSwap (ANCHOR) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 27.32K USD. Ціна ANCHOR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AnchorSwap:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 30.11 USD
- зміна ціни AnchorSwap протягом дня — -4.44%
- циркуляційна пропозиція – 344.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AnchorSwap до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AnchorSwap до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AnchorSwap до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AnchorSwap до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-4.44%
|30 днів
|$ 0
|-9.57%
|60 днів
|$ 0
|-0.29%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AnchorSwap: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
-4.44%
-0.40%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AnchorSwap is the first automatic liquidity acquisition yield farm and AMM decentralized exchange running on Binance Smart Chain with numerous creative features
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