Сьогоднішня ціна Anchored Coins AEUR (AEUR)

Поточна ціна Anchored Coins AEUR (AEUR) сьогодні становить 0.997211 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AEUR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Anchored Coins AEUR:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 159.65K USD

- зміна ціни Anchored Coins AEUR протягом дня — -3.25%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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