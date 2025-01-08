Ціна Anchored Coins AEUR (AEUR)
Поточна ціна Anchored Coins AEUR (AEUR) сьогодні становить 0.997211 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AEUR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Anchored Coins AEUR:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 159.65K USD
- зміна ціни Anchored Coins AEUR протягом дня — -3.25%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Anchored Coins AEUR до USD становила $ -0.0335533924856615.
За останні 30 днів зміна ціни Anchored Coins AEUR до USD становила $ -0.0577298411.
За останні 60 днів зміна ціни Anchored Coins AEUR до USD становила $ -0.0705622514.
За останні 90 днів зміна ціни Anchored Coins AEUR до USD становила $ -0.0962732132967424.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0335533924856615
|-3.25%
|30 днів
|$ -0.0577298411
|-5.78%
|60 днів
|$ -0.0705622514
|-7.07%
|90 днів
|$ -0.0962732132967424
|-8.80%
Останній аналіз цін Anchored Coins AEUR: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.06%
-3.25%
-2.24%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
"Anchored Coins was established by a group of entrepreneurs with decades of combined experience in financial services, and a proven track record of building market leaders in the digital assets industry. With a strong commitment to regulatory clarity and compliance, the Issuer is based in Switzerland, which enables the company to offer its clients an unmatched level of regulatory standing as a member of a Swiss self regulatory organization (Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen, “VQF”), headquartered in Zug, Switzerland. Anchored Coins takes a compliant and transparent approach, and every every AEUR is backed 1:1 with the reserves held exclusively with Swiss FINMA-licensed banks. Tokens issued by Anchored Coins are issued natively on the Ethereum and BNB Blockchains, with the team continuously working on further integrations within the digital asset industry. "
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