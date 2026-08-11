Сьогоднішня ціна AnChat

Поточна ціна AnChat (ANCHAT) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANCHAT до USD становить $ 0 за ANCHAT.

AnChat наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 14 165,31, з циркуляційною пропозицією у 736,40M ANCHAT. Протягом останніх 24 годин ANCHAT торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANCHAT змінився на -- за останню годину та на +4,79% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо AnChat (ANCHAT)

Ринкова капіталізація $ 14,17K$ 14,17K $ 14,17K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 17,44K$ 17,44K $ 17,44K Циркуляційне постачання 736,40M 736,40M 736,40M Загальна пропозиція 906 399 797,127381 906 399 797,127381 906 399 797,127381

Поточна ринкова капіталізація AnChat — $ 14,17K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANCHAT — 736,40M, зі загальною пропозицією 906399797.127381. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 17,44K.