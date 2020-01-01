Токеноміка ANARCHY (ANARCHY) Дізнайтеся ключову інформацію про ANARCHY (ANARCHY), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація ANARCHY (ANARCHY) The project, Anarchy, is a community-driven cryptocurrency and social experiment that challenges the corrupt and manipulative elements of the crypto space. Unlike many projects that rely on a central developer or team, Anarchy was designed with trust and decentralization in mind. Its founder, Kendu Miazaki, intentionally stepped away after laying a strong foundation, burning 55% of the supply and locking liquidity to allow the community to take full control of the project. This bold experiment fosters organic, community-led growth while promoting fairness, freedom, and transparency. Офіційний вебсайт: https://anarchyonsol.com/ Купити ANARCHY зараз!

Токеноміка та аналіз ціни ANARCHY (ANARCHY) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена ANARCHY (ANARCHY), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 374,89K $ 374,89K $ 374,89K Загальна пропозиція: $ 430,14M $ 430,14M $ 430,14M Циркуляційна пропозиція: $ 430,14M $ 430,14M $ 430,14M FDV (повністю розведена вартість): $ 374,89K $ 374,89K $ 374,89K Історичний максимум: $ 0,01011476 $ 0,01011476 $ 0,01011476 Історичний мінімум: $ 0,00041579 $ 0,00041579 $ 0,00041579 Поточна ціна: $ 0,00087247 $ 0,00087247 $ 0,00087247 Дізнайтеся більше про ціну ANARCHY (ANARCHY)

Токеноміка ANARCHY (ANARCHY): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки ANARCHY (ANARCHY) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів ANARCHY, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів ANARCHY, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку ANARCHY, досліджуйте ціну токена ANARCHY в реальному часі!

Прогноз ціни ANARCHY Хочете знати, куди рухається ANARCHY? Наша сторінка прогнозу ціни ANARCHY поєднує в собі ринкові настрої, історичні тенденції та технічні індикатори, щоб надати прогноз на майбутнє. Дивіться прогноз ціни токена ANARCHY зараз!

Чому варто обрати MEXC? MEXC — одна з найкращих у світі криптовалютних бірж, якій довіряють мільйони користувачів у всьому світі. Незалежно від того, новачок ви чи професіонал, MEXC — ваш найпростіший шлях до криптовалюти. Понад 4000 торгові пари на спотовому та ф'ючерсному ринках Найшвидший лістинг токенів серед CEX Ліквідність №1 у галузі Найнижчі комісії та цілодобова служба підтримки клієнтів 100%+ прозорість резервів токенів для коштів користувачів Наднизькі бар'єри входу: купуйте криптовалюту лише за 1 USDT

Купуйте криптовалюту всього за 1 USDT : ваш найпростіший шлях до криптовалюти! Купити!