Інформація щодо ціни ANALOS (LOS) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00191393 $ 0,00191393 $ 0,00191393 Мін. за 24 год $ 0,00231474 $ 0,00231474 $ 0,00231474 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00191393$ 0,00191393 $ 0,00191393 Макс. за 24 год $ 0,00231474$ 0,00231474 $ 0,00231474 Рекордний максимум $ 0,00330702$ 0,00330702 $ 0,00330702 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +5,18% Зміна ціни (1 дн.) +11,60% Зміна ціни (за 7 дн.) +93,06% Зміна ціни (за 7 дн.) +93,06%

Актуальна ціна ANALOS (LOS) становить $0,002243. За останні 24 години LOS торгувався між мінімумом у $ 0,00191393 і максимумом у $ 0,00231474, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум LOS становить $ 0,00330702, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то LOS змінився на +5,18% за останню годину, +11,60% за 24 години та на +93,06% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо ANALOS (LOS)

Ринкова капіталізація $ 2,24M$ 2,24M $ 2,24M Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 2,24M$ 2,24M $ 2,24M Циркуляційне постачання 996,85M 996,85M 996,85M Загальна пропозиція 996 845 780,2007374 996 845 780,2007374 996 845 780,2007374

Поточна ринкова капіталізація ANALOS — $ 2,24M, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція LOS — 996,85M, зі загальною пропозицією 996845780.2007374. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 2,24M.