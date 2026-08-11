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Поточна ціна Analog сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ANLOG становить 106 005 USD. Відстежуйте оновлення цін ANLOG до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна Analog сьогодні становить 0 USD. Ринкова капіталізація ANLOG становить 106 005 USD. Відстежуйте оновлення цін ANLOG до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

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Ціна Analog (ANLOG)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 ANLOG до USD:

$0,0000117
$0,0000117$0,0000117
-2,30%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни Analog (ANLOG) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:53:22 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна Analog

Поточна ціна Analog (ANLOG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANLOG до USD становить $ 0 за ANLOG.

Analog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 106 005, з циркуляційною пропозицією у 1,86B ANLOG. Протягом останніх 24 годин ANLOG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0100305, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANLOG змінився на +0,00% за останню годину та на -36,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Analog (ANLOG)

$ 106,01K
$ 106,01K$ 106,01K

--
----

$ 106,01K
$ 106,01K$ 106,01K

1,86B
1,86B 1,86B

9 057 971 000,0
9 057 971 000,0 9 057 971 000,0

Поточна ринкова капіталізація Analog — $ 106,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANLOG — 1,86B, зі загальною пропозицією 9057971000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 106,01K.

Історія ціни Analog у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 0
$ 0$ 0
Мін. за 24 год
$ 0
$ 0$ 0
Макс. за 24 год

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0,0100305
$ 0,0100305$ 0,0100305

$ 0
$ 0$ 0

+0,00%

--

-36,20%

-36,20%

Історія ціни Analog (ANLOG) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Analog до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Analog до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Analog до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Analog до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ 0--
30 днів$ 0-71,54%
60 днів$ 0-78,53%
90 днів$ 0--

Прогноз ціни Analog

Прогноз ціни Analog (ANLOG) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна ANLOG у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни Analog (ANLOG) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна Analog потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне Analog у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни ANLOG на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни Analog.

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Ресурс Analog (ANLOG)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Base EcosystemCross-chain CommunicationLayer 0 (L0)

Про Analog

Які торговельні права зараз має Analog?

Поточна ціна: ₴, з рухом ціни --% за останні 24 години.

Чи привертає ANLOG увагу інституцій?

Інституційну участь можна визначити за зростанням обсягу торгівлі (₴--), стабільною ліквідністю та постійним довгостроковим зростанням ціни порівняно з його однорідними групами Smart Contract Platform,Base Ecosystem,Layer 0 (L0),Cross-chain Communication,Made in USA.

Наскільки ліквідний ринок Analog?

Оцінка ліквідності --/100 свідчить про сильну глибину ринку, що дозволяє ефективно виконувати більші замовлення на різних біржах.

Що показує обіговий запас щодо ANLOG?

З кількістю токенів 1857089401.595 динаміка запасу впливає на довгострокову оцінку, особливо під час циклів інституційного накопичення або розподілу.

Як Analog порівнюється зі своїми історичними максимумами?

Його ATH — ₴0.442058699462536800000 та ATL — ₴ служать опорними точками для інституційних оцінок ризику.

Наскільки активно торгують Analog сьогодні?

Воно зафіксувало обсяг ₴-- за добу — важливий показник для інституцій при оцінці стратегій входження.

Як -- впливає на інституційний інтерес?

Стабільність, масштабованість та екосистема розробників -- можуть значно вплинути на те, як великі інвестори оцінюють довгострокову життєздатність Analog.

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Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 18:53:22 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для Analog (ANLOG)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

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$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

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$0,4026
$0,4026$0,4026

+302,60%

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$0,51760$0,51760

+35,54%

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-12,38%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

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BLUAI

$0,027970
$0,027970$0,027970

+87,75%

Velvet

Velvet

VELVET

$0,72534
$0,72534$0,72534

+64,37%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,1298
$3,1298$3,1298

+73,77%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00877
$0,00877$0,00877

+46,41%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,51760
$0,51760$0,51760

+35,54%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

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