Сьогоднішня ціна Analog

Поточна ціна Analog (ANLOG) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації ANLOG до USD становить $ 0 за ANLOG.

Analog наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 106 005, з циркуляційною пропозицією у 1,86B ANLOG. Протягом останніх 24 годин ANLOG торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,0100305, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці ANLOG змінився на +0,00% за останню годину та на -36,20% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Analog (ANLOG)

Ринкова капіталізація $ 106,01K$ 106,01K $ 106,01K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 106,01K$ 106,01K $ 106,01K Циркуляційне постачання 1,86B 1,86B 1,86B Загальна пропозиція 9 057 971 000,0 9 057 971 000,0 9 057 971 000,0

Поточна ринкова капіталізація Analog — $ 106,01K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція ANLOG — 1,86B, зі загальною пропозицією 9057971000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 106,01K.