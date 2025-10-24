Інформація щодо ціни amuricah (AMURICAH) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0,00001108 $ 0,00001108 $ 0,00001108 Мін. за 24 год $ 0,00001153 $ 0,00001153 $ 0,00001153 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0,00001108$ 0,00001108 $ 0,00001108 Макс. за 24 год $ 0,00001153$ 0,00001153 $ 0,00001153 Рекордний максимум $ 0,0006343$ 0,0006343 $ 0,0006343 Найнижча ціна $ 0,00001052$ 0,00001052 $ 0,00001052 Зміна ціни (за 1 год) -0,13% Зміна ціни (1 дн.) +3,04% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,49% Зміна ціни (за 7 дн.) -4,49%

Актуальна ціна amuricah (AMURICAH) становить $0,00001146. За останні 24 години AMURICAH торгувався між мінімумом у $ 0,00001108 і максимумом у $ 0,00001153, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AMURICAH становить $ 0,0006343, тоді як його історичний мінімум — $ 0,00001052.

Що стосується короткострокових результатів, то AMURICAH змінився на -0,13% за останню годину, +3,04% за 24 години та на -4,49% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо amuricah (AMURICAH)

Ринкова капіталізація $ 11,46K$ 11,46K $ 11,46K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 11,46K$ 11,46K $ 11,46K Циркуляційне постачання 999,72M 999,72M 999,72M Загальна пропозиція 999 722 035,177747 999 722 035,177747 999 722 035,177747

Поточна ринкова капіталізація amuricah — $ 11,46K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AMURICAH — 999,72M, зі загальною пропозицією 999722035.177747. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 11,46K.