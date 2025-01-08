Сьогоднішня ціна Amulet Staked SOL (AMTSOL)

Поточна ціна Amulet Staked SOL (AMTSOL) сьогодні становить 235.41 USD з ринковою капіталізацією $ 1.04M USD. Ціна AMTSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Amulet Staked SOL:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.02 USD

- зміна ціни Amulet Staked SOL протягом дня — -6.37%

- циркуляційна пропозиція – 4.42K USD

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