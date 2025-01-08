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Ціна Amulet Staked SOL (AMTSOL)

USD

Графік ціни Amulet Staked SOL (AMTSOL) в реальному часі

$235.41
$235.41$235.41
-6.30%(1D)

Сьогоднішня ціна Amulet Staked SOL (AMTSOL)

Поточна ціна Amulet Staked SOL (AMTSOL) сьогодні становить 235.41 USD з ринковою капіталізацією $ 1.04M USD. Ціна AMTSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Amulet Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.02 USD
- зміна ціни Amulet Staked SOL протягом дня — -6.37%
- циркуляційна пропозиція – 4.42K USD

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Цінові показники Amulet Staked SOL (AMTSOL) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Amulet Staked SOL до USD становила $ -16.0256608268719.
За останні 30 днів зміна ціни Amulet Staked SOL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Amulet Staked SOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Amulet Staked SOL до USD становила $ 0.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -16.0256608268719-6.37%
30 днів$ 0--
60 днів$ 0--
90 днів$ 0--

Аналіз цін Amulet Staked SOL (AMTSOL)

Останній аналіз цін Amulet Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:

$ 234.13
$ 234.13$ 234.13

$ 252.75
$ 252.75$ 252.75

$ 270.14
$ 270.14$ 270.14

+0.42%

-6.37%

+7.09%

Ринкова інформація Amulet Staked SOL (AMTSOL)

Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:

$ 1.04M
$ 1.04M$ 1.04M

$ 4.02
$ 4.02$ 4.02

4.42K
4.42K 4.42K

Що таке Amulet Staked SOL ( AMTSOL)

Amulet is the premier unified DeFi hub on Solana, offering users the most effective DeFi experience with a top-tier product suite—Staking, Swapping, Lending and Borrowing, Farming, Risk Cover, Liquidity Management, and more. Amulet meets the diverse needs of users in the DeFi space. By integrating staking, swapping, lending, borrowing, farming, and risk protection services, Amulet offers a one-stop solution for all DeFi activities. Our platform empowers users with seamless access to high-yield opportunities, secure lending markets, and innovative risk protection mechanisms—all within a single ecosystem.

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Ресурс Amulet Staked SOL (AMTSOL)

Офіційний вебсайт

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Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

AMTSOL до місцевих валют

1 AMTSOL до AUD
A$376.656
1 AMTSOL до GBP
188.328
1 AMTSOL до EUR
225.9936
1 AMTSOL до USD
$235.41
1 AMTSOL до MYR
RM1,054.6368
1 AMTSOL до TRY
8,317.0353
1 AMTSOL до JPY
¥37,199.4882
1 AMTSOL до RUB
25,250.0766
1 AMTSOL до INR
20,193.4698
1 AMTSOL до IDR
Rp3,796,934.9523
1 AMTSOL до PHP
13,712.6325
1 AMTSOL до EGP
￡E.11,923.5165
1 AMTSOL до BRL
R$1,433.6469
1 AMTSOL до CAD
C$336.6363
1 AMTSOL до BDT
28,672.938
1 AMTSOL до NGN
363,847.3419
1 AMTSOL до UAH
9,960.1971
1 AMTSOL до VES
Bs12,241.32
1 AMTSOL до PKR
Rs65,589.9342
1 AMTSOL до KZT
124,489.5162
1 AMTSOL до THB
฿8,135.7696
1 AMTSOL до TWD
NT$7,712.0316
1 AMTSOL до CHF
Fr211.869
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