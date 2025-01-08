Ціна Amulet Staked SOL (AMTSOL)
Поточна ціна Amulet Staked SOL (AMTSOL) сьогодні становить 235.41 USD з ринковою капіталізацією $ 1.04M USD. Ціна AMTSOL до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Amulet Staked SOL:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.02 USD
- зміна ціни Amulet Staked SOL протягом дня — -6.37%
- циркуляційна пропозиція – 4.42K USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Amulet Staked SOL до USD становила $ -16.0256608268719.
За останні 30 днів зміна ціни Amulet Staked SOL до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Amulet Staked SOL до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Amulet Staked SOL до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -16.0256608268719
|-6.37%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Amulet Staked SOL: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.42%
-6.37%
+7.09%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Amulet is the premier unified DeFi hub on Solana, offering users the most effective DeFi experience with a top-tier product suite—Staking, Swapping, Lending and Borrowing, Farming, Risk Cover, Liquidity Management, and more. Amulet meets the diverse needs of users in the DeFi space. By integrating staking, swapping, lending, borrowing, farming, and risk protection services, Amulet offers a one-stop solution for all DeFi activities. Our platform empowers users with seamless access to high-yield opportunities, secure lending markets, and innovative risk protection mechanisms—all within a single ecosystem.
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C$336.6363
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