Ціна Amulet Protocol (AMU)
Поточна ціна Amulet Protocol (AMU) сьогодні становить 0.00509945 USD з ринковою капіталізацією $ 2.30M USD. Ціна AMU до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Amulet Protocol:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 324.37K USD
- зміна ціни Amulet Protocol протягом дня — -2.73%
- циркуляційна пропозиція – 451.16M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Amulet Protocol до USD становила $ -0.000143566029600945.
За останні 30 днів зміна ціни Amulet Protocol до USD становила $ +0.0002425721.
За останні 60 днів зміна ціни Amulet Protocol до USD становила $ +0.0007465640.
За останні 90 днів зміна ціни Amulet Protocol до USD становила $ -0.005003908654568314.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000143566029600945
|-2.73%
|30 днів
|$ +0.0002425721
|+4.76%
|60 днів
|$ +0.0007465640
|+14.64%
|90 днів
|$ -0.005003908654568314
|-49.52%
Останній аналіз цін Amulet Protocol: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.45%
-2.73%
-20.04%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Amulet Protocol ("Amulet") is a decentralized risk protection protocol ("RPP") built for Rust-based ecosystems, supporting both Solana blockchain and EVM networks (Ethereum, Optimism, and Polygon zk-EVM). Amulet has designed an innovative and open risk protection model which not only effectively addresses the common challenges of existing decentralized RPPs, but also the whole decentralized risk protection sector.
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