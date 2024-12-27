Сьогоднішня ціна Amulet Protocol (AMU)

Поточна ціна Amulet Protocol (AMU) сьогодні становить 0.00509945 USD з ринковою капіталізацією $ 2.30M USD. Ціна AMU до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Amulet Protocol:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 324.37K USD

- зміна ціни Amulet Protocol протягом дня — -2.73%

- циркуляційна пропозиція – 451.16M USD

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