Ціна AMPLY (AMPLY)
Поточна ціна AMPLY (AMPLY) сьогодні становить 0.0184882 USD з ринковою капіталізацією $ 66.76K USD. Ціна AMPLY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AMPLY:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.06K USD
- зміна ціни AMPLY протягом дня — -10.31%
- циркуляційна пропозиція – 3.61M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AMPLY до USD становила $ -0.0021260805473476.
За останні 30 днів зміна ціни AMPLY до USD становила $ -0.0039485063.
За останні 60 днів зміна ціни AMPLY до USD становила $ -0.0136827285.
За останні 90 днів зміна ціни AMPLY до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.0021260805473476
|-10.31%
|30 днів
|$ -0.0039485063
|-21.35%
|60 днів
|$ -0.0136827285
|-74.00%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AMPLY: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.51%
-10.31%
-20.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Amply Finance operates as a decentralized lending platform where users can lend and borrow cryptocurrencies. Users can supply assets and contribute their cryptocurrencies to our lending pools. In return, users receive interest paid by borrowers. Secondly, users can also borrow assets. If user has deposited crypto as collateral, they will be able to borrow other cryptocurrencies. The amount one can borrow depends on the risk level of the chosen collateral and the maximum loan-to-value (LTV) ratio. Once you wish to close your position, one can repay their borrowed cryptocurrencies along with any accrued interest to close out the loan position. Lastly, if there no more outstanding loans, one can withdraw their deposited crypto assets from the lending pools at any time.
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