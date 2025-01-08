Сьогоднішня ціна AMPLY (AMPLY)

Поточна ціна AMPLY (AMPLY) сьогодні становить 0.0184882 USD з ринковою капіталізацією $ 66.76K USD. Ціна AMPLY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AMPLY:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.06K USD

- зміна ціни AMPLY протягом дня — -10.31%

- циркуляційна пропозиція – 3.61M USD

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