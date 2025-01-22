Ціна AmpereChain (AMPERE)
Поточна ціна AmpereChain (AMPERE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMPERE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AmpereChain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 19.40 USD
- зміна ціни AmpereChain протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AmpereChain до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AmpereChain до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AmpereChain до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AmpereChain до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ 0
|+5.78%
|60 днів
|$ 0
|+1.41%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AmpereChain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
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0.00%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AmpereChain is globally acknowledged as the fastest blockchain, backed by a decentralized community. It's fueled by the cutting-edge Decentralized QBFT (D-QBFT) consensus algorithm, elevating the AmpereChain (AMPERE) cryptocurrency. As the pioneering EVM public chain with privacy-protected nodes, AmpereChain serves as a resilient platform for diverse decentralized applications. With unparalleled speed, efficiency, privacy, and the highest Transactions Per Second (TPS) in the blockchain world, it leads the way in decentralized technology.
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