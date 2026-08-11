Сьогоднішня ціна Amped Finance

Поточна ціна Amped Finance (AMPED) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AMPED до USD становить $ 0 за AMPED.

Amped Finance наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 11 341,4, з циркуляційною пропозицією у 26,86M AMPED. Протягом останніх 24 годин AMPED торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,04234274, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AMPED змінився на -- за останню годину та на -- за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 42,45.

Ринкова інформація щодо Amped Finance (AMPED)

Ринкова капіталізація $ 11,34K$ 11,34K $ 11,34K Обсяг (за 24 год) $ 42,45$ 42,45 $ 42,45 Повністю розведена ринкова капіталізація $ 42,22K$ 42,22K $ 42,22K Циркуляційне постачання 26,86M 26,86M 26,86M Загальна пропозиція 100 000 000,0 100 000 000,0 100 000 000,0

Поточна ринкова капіталізація Amped Finance — $ 11,34K, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 42,45. Циркуляційна пропозиція AMPED — 26,86M, зі загальною пропозицією 100000000.0. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 42,22K.