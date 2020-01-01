Токеноміка Amocucinare (AMORE) Дізнайтеся ключову інформацію про Amocucinare (AMORE), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Amocucinare (AMORE) $AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food. Офіційний вебсайт: https://www.youtube.com/@amocucinare Купити AMORE зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Amocucinare (AMORE) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Amocucinare (AMORE), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 1,44M $ 1,44M $ 1,44M Загальна пропозиція: $ 991,67M $ 991,67M $ 991,67M Циркуляційна пропозиція: $ 903,40M $ 903,40M $ 903,40M FDV (повністю розведена вартість): $ 1,58M $ 1,58M $ 1,58M Історичний максимум: $ 0,01469843 $ 0,01469843 $ 0,01469843 Історичний мінімум: $ 0,00124895 $ 0,00124895 $ 0,00124895 Поточна ціна: $ 0,00159078 $ 0,00159078 $ 0,00159078 Дізнайтеся більше про ціну Amocucinare (AMORE)

Токеноміка Amocucinare (AMORE): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Amocucinare (AMORE) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AMORE, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AMORE, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AMORE, досліджуйте ціну токена AMORE в реальному часі!

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