Ціна Amocucinare (AMORE)
Поточна ціна Amocucinare (AMORE) сьогодні становить 0.00658104 USD з ринковою капіталізацією $ 5.21M USD. Ціна AMORE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Amocucinare:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.68K USD
- зміна ціни Amocucinare протягом дня — -5.13%
- циркуляційна пропозиція – 791.67M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Amocucinare до USD становила $ -0.000355949163264403.
За останні 30 днів зміна ціни Amocucinare до USD становила $ -0.0030644691.
За останні 60 днів зміна ціни Amocucinare до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Amocucinare до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000355949163264403
|-5.13%
|30 днів
|$ -0.0030644691
|-46.56%
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Amocucinare: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-1.09%
-5.13%
-32.11%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
$AMORE is a token bringing together meat lovers, chefs, and grill enthusiasts around an interactive, fully customizable AI character, "Mr. Duck." This character is a virtual chef with a sharp sense of humor and masculine charm. Not only does he create recipes, but he also serves as the "face" of a platform for culinary learning, inspiration, and experimentation. Mr. Duck is a digital personality, always ready to discuss new meat trends, demonstrate recipes, and add a touch of sarcasm to culinary discussions. The mission of $AMORE is to create the world’s first community where people from different countries can virtually gather around the grill, participate in cooking, compete, and influence the development of a virtual chef, creating a global movement for delicious food.
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