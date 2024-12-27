Сьогоднішня ціна Amocucinare (AMORE)

Поточна ціна Amocucinare (AMORE) сьогодні становить 0.00658104 USD з ринковою капіталізацією $ 5.21M USD. Ціна AMORE до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Amocucinare:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 38.68K USD

- зміна ціни Amocucinare протягом дня — -5.13%

- циркуляційна пропозиція – 791.67M USD

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