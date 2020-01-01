Токеноміка AMO Coin (AMO) Дізнайтеся ключову інформацію про AMO Coin (AMO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація AMO Coin (AMO) AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available. Офіційний вебсайт: https://amo.foundation/ Whitepaper: https://amo.foundation/downloads/ Купити AMO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни AMO Coin (AMO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена AMO Coin (AMO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Загальна пропозиція: $ 21,20B $ 21,20B $ 21,20B Циркуляційна пропозиція: $ 21,20B $ 21,20B $ 21,20B FDV (повністю розведена вартість): $ 15,00M $ 15,00M $ 15,00M Історичний максимум: $ 0,01594326 $ 0,01594326 $ 0,01594326 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00071499 $ 0,00071499 $ 0,00071499 Дізнайтеся більше про ціну AMO Coin (AMO)

Токеноміка AMO Coin (AMO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки AMO Coin (AMO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AMO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AMO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AMO, досліджуйте ціну токена AMO в реальному часі!

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