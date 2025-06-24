Ціна AMO Coin (AMO)
Поточна ціна AMO Coin (AMO) сьогодні становить 0,00064587 USD з ринковою капіталізацією $ 13,69M USD. Ціна AMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AMO Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни AMO Coin протягом дня — +4,71%
- циркуляційна пропозиція – 21,20B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AMO Coin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AMO Coin до USD становила $ -0,0000409224.
За останні 60 днів зміна ціни AMO Coin до USD становила $ +0,0000495789.
За останні 90 днів зміна ціни AMO Coin до USD становила $ +0,0000276423672916441.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4,71%
|30 днів
|$ -0,0000409224
|-6,33%
|60 днів
|$ +0,0000495789
|+7,68%
|90 днів
|$ +0,0000276423672916441
|+4,47%
Останній аналіз цін AMO Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0,04%
+4,71%
-6,76%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AMO is a blockchain infrastructure for the efficient exchange and sharing of all CAR DATA powering the next generation of automobiles. For car users, manufacturers, and relevant service providers, this means that data will no longer be under the centralized control of specific companies, but rather become public assets that allow for valuable services to be made available.
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