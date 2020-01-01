Токеноміка Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Дізнайтеся ключову інформацію про Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC. Офіційний вебсайт: https://amnis.finance/ Whitepaper: https://docs.amnis.finance/ Купити STAPT зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Amnis Staked Aptos Coin (STAPT), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 10,23M $ 10,23M $ 10,23M Загальна пропозиція: $ 2,02M $ 2,02M $ 2,02M Циркуляційна пропозиція: $ 2,02M $ 2,02M $ 2,02M FDV (повністю розведена вартість): $ 10,23M $ 10,23M $ 10,23M Історичний максимум: $ 19,62 $ 19,62 $ 19,62 Історичний мінімум: $ 0,103468 $ 0,103468 $ 0,103468 Поточна ціна: $ 5,07 $ 5,07 $ 5,07 Дізнайтеся більше про ціну Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)

Токеноміка Amnis Staked Aptos Coin (STAPT): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів STAPT, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів STAPT, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку STAPT, досліджуйте ціну токена STAPT в реальному часі!

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