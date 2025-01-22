Сьогоднішня ціна Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)

Поточна ціна Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) сьогодні становить 9.89 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STAPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Amnis Staked Aptos Coin:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 194.83K USD

- зміна ціни Amnis Staked Aptos Coin протягом дня — +7.24%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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