Ціна Amnis Staked Aptos Coin (STAPT)
Поточна ціна Amnis Staked Aptos Coin (STAPT) сьогодні становить 9.89 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна STAPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Amnis Staked Aptos Coin:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 194.83K USD
- зміна ціни Amnis Staked Aptos Coin протягом дня — +7.24%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Amnis Staked Aptos Coin до USD становила $ +0.667667.
За останні 30 днів зміна ціни Amnis Staked Aptos Coin до USD становила $ -0.1210031610.
За останні 60 днів зміна ціни Amnis Staked Aptos Coin до USD становила $ -2.7107125180.
За останні 90 днів зміна ціни Amnis Staked Aptos Coin до USD становила $ -1.082113889557361.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.667667
|+7.24%
|30 днів
|$ -0.1210031610
|-1.22%
|60 днів
|$ -2.7107125180
|-27.40%
|90 днів
|$ -1.082113889557361
|-9.86%
Останній аналіз цін Amnis Staked Aptos Coin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.62%
+7.24%
-0.20%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
stAPT is a vault designed to accrue the staking yield of the Amnis APT validators. At any time, amAPT can be exchanged for stAPT by depositing it into the stAPT vault, which allows users to earn staking yield on their amAPT. Over time, as validators accrue staking yield, an equivalent amount of amAPT is minted and added to the vault, allowing users to redeem their stAPT for a greater amount of amAPT than they deposited. The exhange rate of amAPT per stAPT increases over time as staking rewards are added to the vault. By holding stATP, you hold a % claim on an increasing amount of the vault's amAPT, splitting staking rewards up among stAPT holders proportional to their share of the total stAPT. This is similar to other autocompounding tokens like Aave's aUSDC and Compound's cUSDC.
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