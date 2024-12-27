Ціна Amnis Aptos (AMAPT)
Поточна ціна Amnis Aptos (AMAPT) сьогодні становить 9.05 USD з ринковою капіталізацією $ 228.39M USD. Ціна AMAPT до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Amnis Aptos:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 725.90K USD
- зміна ціни Amnis Aptos протягом дня — +0.48%
- циркуляційна пропозиція – 25.20M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Amnis Aptos до USD становила $ +0.0436701.
За останні 30 днів зміна ціни Amnis Aptos до USD становила $ -2.2143992500.
За останні 60 днів зміна ціни Amnis Aptos до USD становила $ -0.0606648650.
За останні 90 днів зміна ціни Amnis Aptos до USD становила $ +1.09416523162969.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.0436701
|+0.48%
|30 днів
|$ -2.2143992500
|-24.46%
|60 днів
|$ -0.0606648650
|-0.67%
|90 днів
|$ +1.09416523162969
|+13.75%
Останній аналіз цін Amnis Aptos: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.58%
+0.48%
-20.57%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Amnis Finance - a Pioneering Liquidity Staking on Aptos. As a foundational component of the Aptos ecosystem, Amnis Finance introduces a secure, user-friendly and innovative liquid staking protocol that empowers users to effortlessly maximize returns on their APT tokens while unlocking their liquidity. amAPT acts as a stablecoin loosely pegged to APT, so that 1 amAPT always represents 1 APT and the amount of amAPT in circulation matches the amount of APT in the Amnis Finance. When APT is sent to the Amnis Finance, an equivalent amount of amATP is minted.
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