Сьогоднішня ціна Amnis Aptos (AMAPT)

Поточна ціна Amnis Aptos (AMAPT) сьогодні становить 9.05 USD з ринковою капіталізацією $ 228.39M USD. Ціна AMAPT до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Amnis Aptos:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 725.90K USD

- зміна ціни Amnis Aptos протягом дня — +0.48%

- циркуляційна пропозиція – 25.20M USD

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