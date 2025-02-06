Сьогоднішня ціна Amino AI (AMAI)

Поточна ціна Amino AI (AMAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.60K USD. Ціна AMAI до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Amino AI:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.83K USD

- зміна ціни Amino AI протягом дня — -44.57%

- циркуляційна пропозиція – 996.09M USD

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