Ціна Amino AI (AMAI)
Поточна ціна Amino AI (AMAI) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 73.60K USD. Ціна AMAI до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Amino AI:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 189.83K USD
- зміна ціни Amino AI протягом дня — -44.57%
- циркуляційна пропозиція – 996.09M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Amino AI до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Amino AI до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Amino AI до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Amino AI до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-44.57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Amino AI: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+1.18%
-44.57%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Amino AI provides an interactive 3D tool for visualizing, analyzing, and understanding protein structures. Designed for students, researchers, and professionals, it simplifies complex molecular exploration by integrating AI-driven insights and predictive modeling. The platform allows users to manipulate and study proteins in real time, offering a dynamic and accessible alternative to traditional static models. As a web-based solution, it eliminates the need for specialized software, making protein research more efficient and widely available. Our goal is to bridge the gap between AI and molecular science, fostering deeper insights and accelerating discoveries in biotechnology and medicine.
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