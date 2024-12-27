Ціна Amino ($AMO)
Поточна ціна Amino ($AMO) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 8.71M USD. Ціна $AMO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Amino:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 93.50K USD
- зміна ціни Amino протягом дня — -0.51%
- циркуляційна пропозиція – 50.00B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Amino до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Amino до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Amino до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Amino до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-0.51%
|30 днів
|$ 0
|+6.99%
|60 днів
|$ 0
|+86.59%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Amino: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.26%
-0.51%
+18.35%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Amino Rewards is a cutting-edge, tokenized customer loyalty program designed to encourage and reward a healthier lifestyle. Amino Rewards is a cutting-edge, tokenized customer loyalty program designed to encourage and reward a healthier lifestyle. As an Amino member, you gain access to a world of exclusive benefits, including the ability to earn $AMO rewards while improving your health. Best of all, membership is completely free! Your membership provides full access to the Amino Rewards ecosystem, including Amino Move, where you can earn rewards for fitness activities, Amino Shop, offering cashback and exclusive deals from our retail partners, and the Amino Catalog, where you can redeem your well-earned rewards.
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