Токеноміка Amiko (AMIKO) Дізнайтеся ключову інформацію про Amiko (AMIKO), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація Amiko (AMIKO) Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents. The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user’s interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control. Офіційний вебсайт: https://heyamiko.com/ Whitepaper: https://www.heyamiko.com/_files/ugd/14a420_ff9beff900db40ce8f7c9c62f45ee5c4.pdf Купити AMIKO зараз!

Токеноміка та аналіз ціни Amiko (AMIKO) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена Amiko (AMIKO), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 2,79M $ 2,79M $ 2,79M Загальна пропозиція: $ 1000,00M $ 1000,00M $ 1000,00M Циркуляційна пропозиція: $ 753,80M $ 753,80M $ 753,80M FDV (повністю розведена вартість): $ 3,70M $ 3,70M $ 3,70M Історичний максимум: $ 0,00812094 $ 0,00812094 $ 0,00812094 Історичний мінімум: $ 0,00361289 $ 0,00361289 $ 0,00361289 Поточна ціна: $ 0,00372022 $ 0,00372022 $ 0,00372022 Дізнайтеся більше про ціну Amiko (AMIKO)

Токеноміка Amiko (AMIKO): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки Amiko (AMIKO) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів AMIKO, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів AMIKO, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку AMIKO, досліджуйте ціну токена AMIKO в реальному часі!

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