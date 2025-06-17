Сьогоднішня ціна Amiko (AMIKO)

Поточна ціна Amiko (AMIKO) сьогодні становить 0,00510574 USD з ринковою капіталізацією $ 3,85M USD. Ціна AMIKO до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Amiko:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни Amiko протягом дня — -7,44%

- циркуляційна пропозиція – 749,62M USD

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