Ціна Amiko (AMIKO)
Поточна ціна Amiko (AMIKO) сьогодні становить 0,00510574 USD з ринковою капіталізацією $ 3,85M USD. Ціна AMIKO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Amiko:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни Amiko протягом дня — -7,44%
- циркуляційна пропозиція – 749,62M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Amiko до USD становила $ -0,000410817320601097.
За останні 30 днів зміна ціни Amiko до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни Amiko до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни Amiko до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0,000410817320601097
|-7,44%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Amiko: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0,63%
-7,44%
-11,64%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Amiko is the orchestration layer in your AI Agent tech stack, bringing AI Agents to the world of physical devices. Amiko allows for hosting, coordinating, and growing an AI swarm ecosystem with MPC functionality. Running entirely on user-owned devices, Amiko supports personal, persistent AI agents. The Amiko Kick flagship hardware features Eliza, an emotionally aware lead agent who manages daily life while helping to train your digital twin — an evolving AI avatar shaped by the user’s interactions. The system includes long-term memory, on-device language models, and modular agent support, all operating without cloud dependence. With optional $AMIKO token participation, users can contribute compute or behavioral models to the broader network, while keeping core functions fully local and under their control.
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