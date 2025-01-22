Сьогоднішня ціна American Shiba (USHIBA)

Поточна ціна American Shiba (USHIBA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USHIBA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності American Shiba:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.01 USD

- зміна ціни American Shiba протягом дня — +106.12%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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