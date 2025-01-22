Ціна American Shiba (USHIBA)
Поточна ціна American Shiba (USHIBA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USHIBA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності American Shiba:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 2.01 USD
- зміна ціни American Shiba протягом дня — +106.12%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін USHIBA до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни USHIBA.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни American Shiba до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни American Shiba до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни American Shiba до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни American Shiba до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+106.12%
|30 днів
|$ 0
|+60.62%
|60 днів
|$ 0
|+90.44%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін American Shiba: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.15%
+106.12%
-7.27%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 USHIBA до AUD
A$--
|1 USHIBA до GBP
￡--
|1 USHIBA до EUR
€--
|1 USHIBA до USD
$--
|1 USHIBA до MYR
RM--
|1 USHIBA до TRY
₺--
|1 USHIBA до JPY
¥--
|1 USHIBA до RUB
₽--
|1 USHIBA до INR
₹--
|1 USHIBA до IDR
Rp--
|1 USHIBA до PHP
₱--
|1 USHIBA до EGP
￡E.--
|1 USHIBA до BRL
R$--
|1 USHIBA до CAD
C$--
|1 USHIBA до BDT
৳--
|1 USHIBA до NGN
₦--
|1 USHIBA до UAH
₴--
|1 USHIBA до VES
Bs--
|1 USHIBA до PKR
Rs--
|1 USHIBA до KZT
₸--
|1 USHIBA до THB
฿--
|1 USHIBA до TWD
NT$--
|1 USHIBA до CHF
Fr--
|1 USHIBA до HKD
HK$--
|1 USHIBA до MAD
.د.م--