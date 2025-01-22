Ціна American Pepe (USPEPE)
Поточна ціна American Pepe (USPEPE) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна USPEPE до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності American Pepe:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.73K USD
- зміна ціни American Pepe протягом дня — +8.74%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни American Pepe до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни American Pepe до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни American Pepe до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни American Pepe до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+8.74%
|30 днів
|$ 0
|-12.39%
|60 днів
|$ 0
|-38.12%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін American Pepe: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.29%
+8.74%
-20.92%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The National Meme of the United States, your second chance, the American Dream, presenting to you USPEPE with a special contract for the day when the US gained independence: 0x0704...76
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