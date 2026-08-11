Сьогоднішня ціна American Oil Reserve

Поточна ціна American Oil Reserve (AOR) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,20% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AOR до USD становить $ 0 за AOR.

American Oil Reserve наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 48 877, з циркуляційною пропозицією у 999,98M AOR. Протягом останніх 24 годин AOR торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00835647, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AOR змінився на -0,18% за останню годину та на -0,44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо American Oil Reserve (AOR)

Ринкова капіталізація $ 48,88K$ 48,88K $ 48,88K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 48,88K$ 48,88K $ 48,88K Циркуляційне постачання 999,98M 999,98M 999,98M Загальна пропозиція 999 984 582,152855 999 984 582,152855 999 984 582,152855

Поточна ринкова капіталізація American Oil Reserve — $ 48,88K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AOR — 999,98M, зі загальною пропозицією 999984582.152855. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 48,88K.