Ціна American Bitcoin (ABTC)
Поточна ціна American Bitcoin (ABTC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 236.62K USD. Ціна ABTC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності American Bitcoin:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни American Bitcoin протягом дня — -12.10%
- циркуляційна пропозиція – 354.10B USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни American Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни American Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни American Bitcoin до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни American Bitcoin до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-12.10%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін American Bitcoin: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2.31%
-12.10%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Trump is set to launch a Bitcoin Focused Mining group called American Bitcoin and our community strives to support him through everything. American Bitcoin is a focused mining group called supported by ERC community working together and narrative created by Donald Trump. Major names in twitter has been supporting this project. Our ABTC community works everyday to live the narrative of Trump's actions towards Bitcoin and how he is making it a healthier place. Our community is daily supporting him in social media towards American Bitcoin.
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