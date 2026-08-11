Сьогоднішня ціна American AI Fund

Поточна ціна American AI Fund (AAIF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 14.37% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AAIF до USD становить $ 0 за AAIF.

American AI Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 23,255, з циркуляційною пропозицією у 999.96M AAIF. Протягом останніх 24 годин AAIF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0.02111344, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AAIF змінився на +0.05% за останню годину та на -24.24% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо American AI Fund (AAIF)

Ринкова капіталізація $ 23.26K$ 23.26K $ 23.26K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 23.26K$ 23.26K $ 23.26K Циркуляційне постачання 999.96M 999.96M 999.96M Загальна пропозиція 999,961,145.768069 999,961,145.768069 999,961,145.768069

Поточна ринкова капіталізація American AI Fund — $ 23.26K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AAIF — 999.96M, зі загальною пропозицією 999961145.768069. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 23.26K.