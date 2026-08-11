Сьогоднішня ціна American Account Trust Fund

Поточна ціна American Account Trust Fund (AATF) сьогодні становить $ 0, зі зміною 8,32% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AATF до USD становить $ 0 за AATF.

American Account Trust Fund наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 10 511,02, з циркуляційною пропозицією у 1000,00M AATF. Протягом останніх 24 годин AATF торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00333064, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AATF змінився на +0,00% за останню годину та на -21,44% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо American Account Trust Fund (AATF)

Ринкова капіталізація $ 10,51K$ 10,51K $ 10,51K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 10,51K$ 10,51K $ 10,51K Циркуляційне постачання 1000,00M 1000,00M 1000,00M Загальна пропозиція 999 999 511,685134 999 999 511,685134 999 999 511,685134

Поточна ринкова капіталізація American Account Trust Fund — $ 10,51K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AATF — 1000,00M, зі загальною пропозицією 999999511.685134. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 10,51K.