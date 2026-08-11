Сьогоднішня ціна America250

Поточна ціна America250 (USA250) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,15% за останні 24 години. Поточний курс конвертації USA250 до USD становить $ 0 за USA250.

America250 наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 68 365, з циркуляційною пропозицією у 999,96M USA250. Протягом останніх 24 годин USA250 торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00121305, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці USA250 змінився на -0,18% за останню годину та на +3,65% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо America250 (USA250)

Ринкова капіталізація $ 68,37K$ 68,37K $ 68,37K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 68,37K$ 68,37K $ 68,37K Циркуляційне постачання 999,96M 999,96M 999,96M Загальна пропозиція 999 960 790,894813 999 960 790,894813 999 960 790,894813

Поточна ринкова капіталізація America250 — $ 68,37K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція USA250 — 999,96M, зі загальною пропозицією 999960790.894813. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 68,37K.