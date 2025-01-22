Сьогоднішня ціна America1776 (AMERICA)

Поточна ціна America1776 (AMERICA) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMERICA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності America1776:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 272.06 USD

- зміна ціни America1776 протягом дня — +3.42%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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