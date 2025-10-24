Інформація щодо ціни America Party Coin (APC) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 0 $ 0 $ 0 Мін. за 24 год $ 0 $ 0 $ 0 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Макс. за 24 год $ 0$ 0 $ 0 Рекордний максимум $ 0,01016686$ 0,01016686 $ 0,01016686 Найнижча ціна $ 0$ 0 $ 0 Зміна ціни (за 1 год) +1,10% Зміна ціни (1 дн.) +5,87% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,42% Зміна ціни (за 7 дн.) +2,42%

Актуальна ціна America Party Coin (APC) становить --. За останні 24 години APC торгувався між мінімумом у $ 0 і максимумом у $ 0, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум APC становить $ 0,01016686, тоді як його історичний мінімум — $ 0.

Що стосується короткострокових результатів, то APC змінився на +1,10% за останню годину, +5,87% за 24 години та на +2,42% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо America Party Coin (APC)

Ринкова капіталізація $ 38,31K$ 38,31K $ 38,31K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 38,31K$ 38,31K $ 38,31K Циркуляційне постачання 220,95M 220,95M 220,95M Загальна пропозиція 220 949 406,95 220 949 406,95 220 949 406,95

Поточна ринкова капіталізація America Party Coin — $ 38,31K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція APC — 220,95M, зі загальною пропозицією 220949406.95. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 38,31K.