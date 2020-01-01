Токеноміка America Pac (PAC) Дізнайтеся ключову інформацію про America Pac (PAC), включаючи пропозицію токенів, модель розподілу та ринкові дані в режимі реального часу. Валюта USD

Інформація America Pac (PAC) America Pac is a meme token launched on Ethereum inspired by the Political SuperPac created and supported by Elon Musk. The America Pac foundation was created by tech billionaires to help get Donald J. Trump elected as the 2024 President. Now, the MAGA community has taken over $PAC to help drive the America Pac movement in the upcoming 2024 election. Elon has shown strong support of America Pac on X and we expect that to amplify in the coming days/weeks ahead of the election. Офіційний вебсайт: https://www.americapac.io/ Купити PAC зараз!

Токеноміка та аналіз ціни America Pac (PAC) Ознайомтеся з ключовими даними про токеноміку та ціну токена America Pac (PAC), включаючи ринкову капіталізацію, деталі пропозиції, FDV та історію ціни. Отримайте уявлення про поточну вартість токена та його позицію на ринку одним поглядом. Ринкова капіталізація: $ 102,92K $ 102,92K $ 102,92K Загальна пропозиція: $ 425,87M $ 425,87M $ 425,87M Циркуляційна пропозиція: $ 425,87M $ 425,87M $ 425,87M FDV (повністю розведена вартість): $ 102,92K $ 102,92K $ 102,92K Історичний максимум: $ 0,03728808 $ 0,03728808 $ 0,03728808 Історичний мінімум: $ 0 $ 0 $ 0 Поточна ціна: $ 0,00024117 $ 0,00024117 $ 0,00024117 Дізнайтеся більше про ціну America Pac (PAC)

Токеноміка America Pac (PAC): пояснення ключових показників та варіанти використання Розуміння токеноміки America Pac (PAC) є важливим для аналізу його довгострокової цінності, стійкості та потенціалу. Ключові показники та як вони розраховуються: Загальна пропозиція: Максимальна кількість токенів PAC, які були або будуть коли-небудь створені. Циркуляційна пропозиція: Кількість токенів, доступних на ринку та які перебувають у вільному обігу серед користувачів. Максимальна пропозиція: Максимальна жорстка межа загальної кількості токенів PAC, яка може існувати. FDV (повністю розведена вартість): Розраховується як поточна ціна × максимальна пропозиція, що дає прогноз загальної ринкової капіталізації, якщо всі токени знаходяться в обігу. Рівень інфляції: Показує, як швидко вводяться нові токени, що впливає на дефіцит і довгострокову динаміку цін. Чому ці показники важливі для трейдерів? Висока циркуляційна пропозиція = більша ліквідність. Обмежена максимальна пропозиція + низька інфляція = потенціал для довгострокового зростання цін. Прозорий розподіл токенів = краща довіра до проєкту та нижчий ризик централізованого контролю. Висока FDV з низькою поточною ринковою капіталізацією = можливі сигнали переоцінки. Тепер, коли ви розумієте токеноміку PAC, досліджуйте ціну токена PAC в реальному часі!

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