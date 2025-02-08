Сьогоднішня ціна America Pac (PAC)

Поточна ціна America Pac (PAC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 153.13K USD. Ціна PAC до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності America Pac:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.16K USD

- зміна ціни America Pac протягом дня — -13.61%

- циркуляційна пропозиція – 425.87M USD

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