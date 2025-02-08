Ціна America Pac (PAC)
Поточна ціна America Pac (PAC) сьогодні становить 0 USD з ринковою капіталізацією $ 153.13K USD. Ціна PAC до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності America Pac:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 4.16K USD
- зміна ціни America Pac протягом дня — -13.61%
- циркуляційна пропозиція – 425.87M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни America Pac до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни America Pac до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни America Pac до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни America Pac до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-13.61%
|30 днів
|$ 0
|-72.10%
|60 днів
|$ 0
|-78.62%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін America Pac: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.45%
-13.61%
-32.82%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
America Pac is a meme token launched on Ethereum inspired by the Political SuperPac created and supported by Elon Musk. The America Pac foundation was created by tech billionaires to help get Donald J. Trump elected as the 2024 President. Now, the MAGA community has taken over $PAC to help drive the America Pac movement in the upcoming 2024 election. Elon has shown strong support of America Pac on X and we expect that to amplify in the coming days/weeks ahead of the election.
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