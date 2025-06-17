Сьогоднішня ціна AMERICA IS BACK (AIB)

Поточна ціна AMERICA IS BACK (AIB) сьогодні становить 0,00009023 USD з ринковою капіталізацією $ 91,00K USD. Ціна AIB до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AMERICA IS BACK:

- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD

- зміна ціни AMERICA IS BACK протягом дня — -1,47%

- циркуляційна пропозиція – 999,02M USD

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