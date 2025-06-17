Ціна AMERICA IS BACK (AIB)
Поточна ціна AMERICA IS BACK (AIB) сьогодні становить 0,00009023 USD з ринковою капіталізацією $ 91,00K USD. Ціна AIB до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AMERICA IS BACK:
- обсяг торгівлі за 24 год — -- USD
- зміна ціни AMERICA IS BACK протягом дня — -1,47%
- циркуляційна пропозиція – 999,02M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AMERICA IS BACK до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни AMERICA IS BACK до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни AMERICA IS BACK до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни AMERICA IS BACK до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|-1,47%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін AMERICA IS BACK: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-2,46%
-1,47%
+1,85%
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