Сьогоднішня ціна America (AMERICA)

Поточна ціна America (AMERICA) сьогодні становить 0.00168296 USD з ринковою капіталізацією $ 1.68M USD. Ціна AMERICA до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності America:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.50M USD

- зміна ціни America протягом дня — -34.57%

- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD

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