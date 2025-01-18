Ціна America (AMERICA)
Поточна ціна America (AMERICA) сьогодні становить 0.00168296 USD з ринковою капіталізацією $ 1.68M USD. Ціна AMERICA до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності America:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.50M USD
- зміна ціни America протягом дня — -34.57%
- циркуляційна пропозиція – 999.99M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни America до USD становила $ -0.000889440379950652.
За останні 30 днів зміна ціни America до USD становила $ 0.
За останні 60 днів зміна ціни America до USD становила $ 0.
За останні 90 днів зміна ціни America до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000889440379950652
|-34.57%
|30 днів
|$ 0
|--
|60 днів
|$ 0
|--
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін America: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.91%
-34.57%
--
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AmericaCoin is a blockchain-based cryptocurrency project designed to create a decentralized digital currency that reflects the values and principles of American innovation, financial freedom, and economic growth. The project aims to bridge the gap between traditional finance and the future of digital currencies by offering secure, transparent, and scalable solutions for individuals, businesses, and organizations. The primary focus of AmericaCoin is to provide a stable and user-friendly platform for conducting peer-to-peer transactions, enabling economic freedom without the constraints of centralized banking systems. The platform also seeks to foster a vibrant community by creating real-world use cases for the token, supporting a sustainable and growing ecosystem. With a focus on security, low transaction fees, and ease of integration into existing financial infrastructure, AmericaCoin strives to be a leading digital asset that empowers users while contributing to the ongoing adoption of blockchain technology.
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