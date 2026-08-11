Сьогоднішня ціна Ameliajak

Поточна ціна Ameliajak (AMELIAJAK) сьогодні становить $ 0, зі зміною 0,00% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AMELIAJAK до USD становить $ 0 за AMELIAJAK.

Ameliajak наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 12 771,85, з циркуляційною пропозицією у 999,92M AMELIAJAK. Протягом останніх 24 годин AMELIAJAK торгувався між $ 0,0 (мінімум) та $ 0,0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AMELIAJAK змінився на -- за останню годину та на +3,02% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Ameliajak (AMELIAJAK)

Ринкова капіталізація $ 12,77K$ 12,77K $ 12,77K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 12,77K$ 12,77K $ 12,77K Циркуляційне постачання 999,92M 999,92M 999,92M Загальна пропозиція 999 920 456,136264 999 920 456,136264 999 920 456,136264

Поточна ринкова капіталізація Ameliajak — $ 12,77K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AMELIAJAK — 999,92M, зі загальною пропозицією 999920456.136264. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 12,77K.