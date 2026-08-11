Сьогоднішня ціна Amelia the Patriot

Поточна ціна Amelia the Patriot (AMELIA) сьогодні становить $ 0, зі зміною 2,27% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AMELIA до USD становить $ 0 за AMELIA.

Amelia the Patriot наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 22 147, з циркуляційною пропозицією у 996,62M AMELIA. Протягом останніх 24 годин AMELIA торгувався між $ 0 (мінімум) та $ 0 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 0,00186769, тоді як історичний мінімум — $ 0.

У короткостроковій динаміці AMELIA змінився на -0,18% за останню годину та на +8,75% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив --.

Ринкова інформація щодо Amelia the Patriot (AMELIA)

Ринкова капіталізація $ 22,15K$ 22,15K $ 22,15K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 22,15K$ 22,15K $ 22,15K Циркуляційне постачання 996,62M 996,62M 996,62M Загальна пропозиція 996 624 524,868005 996 624 524,868005 996 624 524,868005

Поточна ринкова капіталізація Amelia the Patriot — $ 22,15K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AMELIA — 996,62M, зі загальною пропозицією 996624524.868005. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 22,15K.