Сьогоднішня ціна AMD xStock

Поточна ціна AMD xStock (AMDX) сьогодні становить $ 471,44, зі зміною 2,50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AMDX до USD становить $ 471,44 за AMDX.

AMD xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3 903 505, з циркуляційною пропозицією у 8,27K AMDX. Протягом останніх 24 годин AMDX торгувався між $ 468,44 (мінімум) та $ 489,36 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 634,02, тоді як історичний мінімум — $ 185,64.

У короткостроковій динаміці AMDX змінився на -0,35% за останню годину та на -4,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 88,55K.

Ринкова інформація щодо AMD xStock (AMDX)

Ринкова капіталізація $ 3,90M$ 3,90M $ 3,90M Обсяг (за 24 год) $ 88,55K$ 88,55K $ 88,55K Повністю розведена ринкова капіталізація $ 164,58M$ 164,58M $ 164,58M Циркуляційне постачання 8,27K 8,27K 8,27K Загальна пропозиція 348 854,5760184289 348 854,5760184289 348 854,5760184289

Поточна ринкова капіталізація AMD xStock — $ 3,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 88,55K. Циркуляційна пропозиція AMDX — 8,27K, зі загальною пропозицією 348854.5760184289. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 164,58M.