Купити криптовалютуРинкиСпотФ'ючерсиSPCXEarnЦентр подійХаб винагород
Ще
Фестиваль TradFi на 1 000 000 $
Зареєструватись
Поточна ціна AMD xStock сьогодні становить 471,44 USD. Ринкова капіталізація AMDX становить 3 903 505 USD. Відстежуйте оновлення цін AMDX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!Поточна ціна AMD xStock сьогодні становить 471,44 USD. Ринкова капіталізація AMDX становить 3 903 505 USD. Відстежуйте оновлення цін AMDX до USD у режимі реального часу, онлайн-графіки, ринкову капіталізацію, обсяг за 24 години та багато іншого в Україна!

Докладніше про AMDX

Інформація про ціну AMDX

Що таке AMDX

Whitepaper AMDX

Офіційний вебсайт AMDX

Токеноміка AMDX

Прогноз ціни AMDX

Earn

Airdrop+

Новини

Блог

Навчання

Логотип AMD xStock

Ціна AMD xStock (AMDX)

Лістинг не пройдено

Актуальна ціна 1 AMDX до USD:

$471,99
$471,99$471,99
-0,03%1D
mexc
Дані цього токену надходять від третіх осіб. MEXC діє виключно як інформаційний агрегатор. Досліджуйте інші токени, що пройшли лістинг на MEXC Спот!
USD
Графік ціни AMD xStock (AMDX) в реальному часі
Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:45:55 (UTC+8)

Сьогоднішня ціна AMD xStock

Поточна ціна AMD xStock (AMDX) сьогодні становить $ 471,44, зі зміною 2,50% за останні 24 години. Поточний курс конвертації AMDX до USD становить $ 471,44 за AMDX.

AMD xStock наразі посідає №- за ринковою капіталізацією на рівні $ 3 903 505, з циркуляційною пропозицією у 8,27K AMDX. Протягом останніх 24 годин AMDX торгувався між $ 468,44 (мінімум) та $ 489,36 (максимум), що відображає ринкову активність. Історичний максимум становить $ 634,02, тоді як історичний мінімум — $ 185,64.

У короткостроковій динаміці AMDX змінився на -0,35% за останню годину та на -4,07% за останні 7 днів. За минулу добу загальний обсяг торгівлі становив $ 88,55K.

Ринкова інформація щодо AMD xStock (AMDX)

$ 3,90M
$ 3,90M$ 3,90M

$ 88,55K
$ 88,55K$ 88,55K

$ 164,58M
$ 164,58M$ 164,58M

8,27K
8,27K 8,27K

348 854,5760184289
348 854,5760184289 348 854,5760184289

Поточна ринкова капіталізація AMD xStock — $ 3,90M, з обсягом торгівлі за 24 години у $ 88,55K. Циркуляційна пропозиція AMDX — 8,27K, зі загальною пропозицією 348854.5760184289. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 164,58M.

Історія ціни AMD xStock у USD

Діапазон зміни цін за 24 години:
$ 468,44
$ 468,44$ 468,44
Мін. за 24 год
$ 489,36
$ 489,36$ 489,36
Макс. за 24 год

$ 468,44
$ 468,44$ 468,44

$ 489,36
$ 489,36$ 489,36

$ 634,02
$ 634,02$ 634,02

$ 185,64
$ 185,64$ 185,64

-0,35%

-2,50%

-4,07%

-4,07%

Історія ціни AMD xStock (AMDX) у USD

Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AMD xStock до USD становила $ -12,105153946131395.
За останні 30 днів зміна ціни AMD xStock до USD становила $ -76,5515786080.
За останні 60 днів зміна ціни AMD xStock до USD становила $ -21,4789949760.
За останні 90 днів зміна ціни AMD xStock до USD становила $ +0,0042037124888.

ПеріодЗміна (USD)Зміна (%)
Сьогодні$ -12,105153946131395-2,50%
30 днів$ -76,5515786080-16,23%
60 днів$ -21,4789949760-4,55%
90 днів$ +0,0042037124888+0,00%

Прогноз ціни AMD xStock

Прогноз ціни AMD xStock (AMDX) на 2030 рік (через 4 років)
Відповідно до наведеного вище модуля прогнозування цін, цільова ціна AMDX у 2030 році становить $ --, а темп зростання складає 0,00%.
Прогноз ціни AMD xStock (AMDX) на 2040 рік (через 14 р.)

У 2040 році ціна AMD xStock потенційно може зрости на 0,00% і досягти торгової ціни у $ --.

MEXC Інструменти
Для прогнозування сценаріїв у режимі реального часу та більш персоналізованого аналізу користувачі можуть використовувати інструмент прогнозування цін від MEXC та аналітику ринку на основі штучного інтелекту.
Відмова від відповідальності: ці сценарії є ілюстративними та навчальними; криптовалюти є волатильними — здійсніть власне дослідження (DYOR), перш ніж приймати рішення.
Хочете знати, якої ціни досягне AMD xStock у 2026–2027 роках? Відвідайте нашу сторінку з прогнозами ціни AMDX на 2026–2027 роки, натиснувши на Прогноз ціни AMD xStock.

MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!

Ресурс AMD xStock (AMDX)

Whitepaper
Офіційний вебсайт

Категорія :

Ethereum EcosystemReal World Assets (RWA)Solana Ecosystem

Про AMD xStock

Яка зараз актуальна вартість AMD xStock?

Сьогодні AMD xStock торгується за ціною ₴20778.9173324504704000, змінивши свою ціну на -2.50% протягом останніх 24 годин. Ця ціна постійно змінюється, що відображає реальний сенс ринку в режимі реального часу.

Наскільки волатильним є AMDX саме зараз?

Рівень волатильності за останні 24 години становить --%, що дає уявлення про те, наскільки швидко змінюється ціна токена. Більша волатильність може створювати як торговельні можливості, так і ризики залежно від ринкових умов.

Які ліквідні умови має AMD xStock сьогодні?

AMD xStock має оцінку ліквідності --/100, що відображає глибину ринку на різних біржах. Вища ліквідність зазвичай призводить до більш вузьких спредів і кращого виконання ринкових замовлень.

На яких цінових рівнях торгував AMDX протягом сьогоднішнього дня?

За останні 24 години він торгувався в діапазоні від ₴20646.6910640019904000 до ₴21568.7489093160576000. Цей діапазон допомагає трейдерам оцінити зони підтримки та опору для короткострокових стратегій.

Який обсяг торгівлі AMDX сьогодні?

Загалом за останній день було оброблено ₴--. Спалахи обсягу часто передують значним змінам ціни або змінам настроїв ринку.

Як інвесторам слід інтерпретувати рівень ризику AMD xStock?

Ризик визначається волатильністю, глибиною ліквідності, рейтингом на ринку та розподілом пропозиції. Як актив Tokenized Assets,Solana Ecosystem,Tokenized Stock,Ethereum Ecosystem,Real World Assets (RWA),BackedFi xStocks Ecosystem, побудований на --, профіль ризику AMDX може змінюватися залежно від оновлень екосистеми або загальноіндустріальних тенденцій.

Люди також запитують: Інші запитання про AMD xStock

Останнє оновлення сторінки: 2026-08-11 15:45:55 (UTC+8)

Важливі галузеві оновлення для AMD xStock (AMDX)

Час (UTC+8)ТипІнформація
02-11 14:20:00Оновлення в галузі
За останні 24 години відтік CEX становив 59 400 ETH
02-10 18:39:21Ончейн дані
Вчора чистий вхідний переказ у біткоїн-спотовий ETF становив $144,9 мільйона, тоді як Ethereum ETF зафіксував чистий вхідний переказ у $57 мільйонів
02-04 11:04:00Оновлення в галузі
Індекс страху криптовалют знову впав до 14, ринок залишається в зоні "екстремального страху"
02-04 00:48:00Оновлення в галузі
За останні 24 години ліквідовано $285 мільйонів по всій мережі, знищені як лонги, так і шорти
02-01 01:12:00Оновлення в галузі
Bitcoin опускається нижче попереднього мінімуму $80,600, досягаючи нового мінімуму з 11 квітня 2025 року
01-28 07:44:00Оновлення в галузі
Індекс долара досяг найнижчого рівня з лютого 2022 року, криптовалютний ринок продовжує зростання

Дізнайтеся більше про AMD xStock

Ще більше криптовалют для дослідження

Найкращі криптовалюти з ринковими даними, доступними на MEXC

В тренді

Популярні криптовалюти, які наразі привертають значну увагу ринку

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Monero

Monero

XMR
Ethereum

Ethereum

ETH
Solana

Solana

SOL

Нещодавно додані

Доступні для торгівлі криптовалюти, які нещодавно пройшли лістинг

up

up

UPROBINHOOD

$0,4438
$0,4438$0,4438

+343,80%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,51842
$0,51842$0,51842

+936,84%

The Toad Pepe

The Toad Pepe

TOAD

$0,01575
$0,01575$0,01575

+25,69%

AurumX

AurumX

UMX

$0,17688
$0,17688$0,17688

-12,39%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,6827
$3,6827$3,6827

+104,46%

Лідери

Токени з найбільшим зростанням за сьогодні

DAPPOS

DAPPOS

DOS

$0,51842
$0,51842$0,51842

+936,84%

BluWhale AI

BluWhale AI

BLUAI

$0,027899
$0,027899$0,027899

+87,27%

ZKcandy

ZKcandy

ZAY

$3,6827
$3,6827$3,6827

+104,46%

TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

$0,00922
$0,00922$0,00922

+53,92%

Aether Network

Aether Network

AET

$0,0195
$0,0195$0,0195

+39,28%

Попередження про ризик

Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.

Рішучі ФРС проти зростання ETF

Рішучі ФРС проти зростання ETFРішучі ФРС проти зростання ETF

Приплив ETF у 172 млн $ перед NFP: сигнал чи пастка?