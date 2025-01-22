Ціна Ambra (AMBR)
Поточна ціна Ambra (AMBR) сьогодні становить 0.148891 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMBR до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ambra:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.91 USD
- зміна ціни Ambra протягом дня — --
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін AMBR до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AMBR.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ambra до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ambra до USD становила $ -0.0143831832.
За останні 60 днів зміна ціни Ambra до USD становила $ -0.0456576335.
За останні 90 днів зміна ціни Ambra до USD становила $ 0.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|--
|30 днів
|$ -0.0143831832
|-9.66%
|60 днів
|$ -0.0456576335
|-30.66%
|90 днів
|$ 0
|--
Останній аналіз цін Ambra: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
--
-7.83%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
Ton Whales is a product company creating easy-to-use and easy-to-understand products related to сrytpo and Web3. Whales launched the first and largest mining and staking pools on the TON blockchain. The total amount of blocked funds in Ton Whales' staking is currently 35 million dollars. The team has also launched the Tonhub wallet (https://tonhub.com/), Ton Explorer (https://tonwhales.com/explorer), and one of the most successful NFT collections, the Whales Club (https://tonwhales.com/club). In addition, Ton Whales are working on launching their own non-custodial crypto bank cards. The Ambra token will be used for fundraising. In addition, the token will be used to increase the limits of bank cards. The token is now traded on several DEX. After the launch of the project, we plan to list it on several large CEXs
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AMBR до AUD
A$0.23673669
|1 AMBR до GBP
￡0.12060171
|1 AMBR до EUR
€0.14293536
|1 AMBR до USD
$0.148891
|1 AMBR до MYR
RM0.66107604
|1 AMBR до TRY
₺5.30498633
|1 AMBR до JPY
¥23.21657363
|1 AMBR до RUB
₽14.8146545
|1 AMBR до INR
₹12.88949387
|1 AMBR до IDR
Rp2,440.83567504
|1 AMBR до PHP
₱8.72203478
|1 AMBR до EGP
￡E.7.48623948
|1 AMBR до BRL
R$0.89632382
|1 AMBR до CAD
C$0.21291413
|1 AMBR до BDT
৳18.02921119
|1 AMBR до NGN
₦230.83762858
|1 AMBR до UAH
₴6.27277783
|1 AMBR до VES
Bs8.189005
|1 AMBR до PKR
Rs41.28896321
|1 AMBR до KZT
₸77.5871001
|1 AMBR до THB
฿5.05187163
|1 AMBR до TWD
NT$4.88064698
|1 AMBR до CHF
Fr0.1340019
|1 AMBR до HKD
HK$1.15837198
|1 AMBR до MAD
.د.م1.48593218