Сьогоднішня ціна Ambra (AMBR)

Поточна ціна Ambra (AMBR) сьогодні становить 0.148891 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMBR до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ambra:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.91 USD

- зміна ціни Ambra протягом дня — --

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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