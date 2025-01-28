Ціна AMBO (AMBO)
Поточна ціна AMBO (AMBO) сьогодні становить 0.00006049 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMBO до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AMBO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 735.38 USD
- зміна ціни AMBO протягом дня — -72.23%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
Отримуйте оновлення цін AMBO до USD у реальному часі на MEXC. Будьте в курсі останніх даних і аналізу ринку, що необхідно для прийняття розумних торговельних рішень на швидкоплинному ринку криптовалют. MEXC — це ваша платформа для отримання точної інформації про ціни AMBO.
Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AMBO до USD становила $ -0.000157393973237997.
За останні 30 днів зміна ціни AMBO до USD становила $ -0.0000593992.
За останні 60 днів зміна ціни AMBO до USD становила $ -0.0000591613.
За останні 90 днів зміна ціни AMBO до USD становила $ -0.0033771458209863736.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.000157393973237997
|-72.23%
|30 днів
|$ -0.0000593992
|-98.19%
|60 днів
|$ -0.0000591613
|-97.80%
|90 днів
|$ -0.0033771458209863736
|-98.24%
Останній аналіз цін AMBO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
--
-72.23%
-95.13%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
An open-world gaming universe, where NFTs spring to life through N2L and our Gen-S Battleground. Our games are safeguarded by AI-empowered NPCs, ensuring a fun, secure environment. At Sheertopia, we empower gamers, giving them a voice in shaping our games through community votes on updates and developments. We're not just creating games; we're crafting experiences, built by gamers, for gamers
MEXC ─ це провідна криптовалютна біржа, якій довіряють понад 10 мільйонів користувачів по всьому світу. Біржа відома найбільшим вибором токенів, найшвидшим лістингом токенів і найнижчими комісіями за торгівлю на ринку. Приєднуйтесь до MEXC вже зараз, щоб відчути першокласну ліквідність та найконкурентніші комісії на ринку!
Ціни на криптовалюту піддаються високим ринковим ризикам і нестабільності цін. Ви повинні інвестувати в проєкти та продукти, з якими ви знайомі та де ви розумієте пов’язані з цим ризики. Вам слід уважно розглянути свій інвестиційний досвід, фінансову ситуацію, інвестиційні цілі та толерантність до ризику та проконсультуватися з незалежним фінансовим консультантом перед здійсненням будь-яких інвестицій. Цей матеріал не слід розглядати як фінансову пораду. Минулі результати не є надійним індикатором майбутніх результатів. Вартість ваших інвестицій може як зменшуватися, так і зростати, і ви можете не повернути суму, яку інвестували. Ви несете повну відповідальність за свої інвестиційні рішення. MEXC не несе відповідальності за будь-які збитки, які ви можете понести. Для отримання додаткової інформації зверніться до наших Умов використання та Попередження про ризики. Будь ласка, також зауважте, що представлені тут дані, які стосуються вищезгаданої криптовалюти (наприклад, її поточна ціна в реальному часі), базуються на сторонніх джерелах. Вони надаються вам на умовах «як є» та лише з інформаційною метою, без будь-яких заяв або гарантій. Посилання на сайти третіх осіб також не контролюються MEXC. MEXC не несе відповідальності за надійність і точність таких сторонніх сайтів та їх вмісту.
|1 AMBO до AUD
A$0.000096784
|1 AMBO до GBP
￡0.000048392
|1 AMBO до EUR
€0.0000574655
|1 AMBO до USD
$0.00006049
|1 AMBO до MYR
RM0.0002655511
|1 AMBO до TRY
₺0.0021625175
|1 AMBO до JPY
¥0.0094279714
|1 AMBO до RUB
₽0.0058893064
|1 AMBO до INR
₹0.0052335948
|1 AMBO до IDR
Rp0.9756450247
|1 AMBO до PHP
₱0.0035404797
|1 AMBO до EGP
￡E.0.0030396225
|1 AMBO до BRL
R$0.0003562861
|1 AMBO до CAD
C$0.0000871056
|1 AMBO до BDT
৳0.0073767555
|1 AMBO до NGN
₦0.0934927391
|1 AMBO до UAH
₴0.0025399751
|1 AMBO до VES
Bs0.00338744
|1 AMBO до PKR
Rs0.0168682414
|1 AMBO до KZT
₸0.0312606271
|1 AMBO до THB
฿0.0020500061
|1 AMBO до TWD
NT$0.00199617
|1 AMBO до CHF
Fr0.000054441
|1 AMBO до HKD
HK$0.0004706122
|1 AMBO до MAD
.د.م0.0006030853