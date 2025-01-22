Ціна Ambit USD (AUSD)
Поточна ціна Ambit USD (AUSD) сьогодні становить 1.045 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ambit USD:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 600.17 USD
- зміна ціни Ambit USD протягом дня — +2.62%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ambit USD до USD становила $ +0.02672145.
За останні 30 днів зміна ціни Ambit USD до USD становила $ +0.0285951710.
За останні 60 днів зміна ціни Ambit USD до USD становила $ +0.0290640625.
За останні 90 днів зміна ціни Ambit USD до USD становила $ +0.0299557474722743.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +0.02672145
|+2.62%
|30 днів
|$ +0.0285951710
|+2.74%
|60 днів
|$ +0.0290640625
|+2.78%
|90 днів
|$ +0.0299557474722743
|+2.95%
Останній аналіз цін Ambit USD: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.05%
+2.62%
+0.34%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AUSD is a decentralized stablecoin backed by USDT and designed to generate organic and sustainable yields, created by Ambit Finance.
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