Сьогоднішня ціна Ambit USD (AUSD)

Поточна ціна Ambit USD (AUSD) сьогодні становить 1.045 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AUSD до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ambit USD:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 600.17 USD

- зміна ціни Ambit USD протягом дня — +2.62%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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