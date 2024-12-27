Ціна Ambire Wallet (WALLET)
Поточна ціна Ambire Wallet (WALLET) сьогодні становить 0.01334013 USD з ринковою капіталізацією $ 9.01M USD. Ціна WALLET до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Ambire Wallet:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.40M USD
- зміна ціни Ambire Wallet протягом дня — +0.41%
- циркуляційна пропозиція – 675.74M USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Ambire Wallet до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Ambire Wallet до USD становила $ -0.0009667618.
За останні 60 днів зміна ціни Ambire Wallet до USD становила $ -0.0005138311.
За останні 90 днів зміна ціни Ambire Wallet до USD становила $ -0.00345531652003216.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+0.41%
|30 днів
|$ -0.0009667618
|-7.24%
|60 днів
|$ -0.0005138311
|-3.85%
|90 днів
|$ -0.00345531652003216
|-20.57%
Останній аналіз цін Ambire Wallet: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.03%
+0.41%
+11.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
The first DeFi wallet that combines power, security and ease of use, while also being open-source and non-custodial.
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