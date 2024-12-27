Сьогоднішня ціна Ambire Wallet (WALLET)

Поточна ціна Ambire Wallet (WALLET) сьогодні становить 0.01334013 USD з ринковою капіталізацією $ 9.01M USD. Ціна WALLET до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Ambire Wallet:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 1.40M USD

- зміна ціни Ambire Wallet протягом дня — +0.41%

- циркуляційна пропозиція – 675.74M USD

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