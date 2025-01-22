Ціна AmberDAO (AMBER)
Поточна ціна AmberDAO (AMBER) сьогодні становить 83.79 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMBER до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AmberDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.11K USD
- зміна ціни AmberDAO протягом дня — +7.47%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AmberDAO до USD становила $ +5.82.
За останні 30 днів зміна ціни AmberDAO до USD становила $ -8.3116998720.
За останні 60 днів зміна ціни AmberDAO до USD становила $ -31.3206014520.
За останні 90 днів зміна ціни AmberDAO до USD становила $ +48.87397782131765.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ +5.82
|+7.47%
|30 днів
|$ -8.3116998720
|-9.91%
|60 днів
|$ -31.3206014520
|-37.37%
|90 днів
|$ +48.87397782131765
|+139.98%
Останній аналіз цін AmberDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.91%
+7.47%
-13.32%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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