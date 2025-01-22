Сьогоднішня ціна AmberDAO (AMBER)

Поточна ціна AmberDAO (AMBER) сьогодні становить 83.79 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMBER до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AmberDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 44.11K USD

- зміна ціни AmberDAO протягом дня — +7.47%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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