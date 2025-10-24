Інформація щодо ціни Amber xStock (AMBRX) (USD)

Діапазон зміни цін за 24 години: $ 3,49 $ 3,49 $ 3,49 Мін. за 24 год $ 3,89 $ 3,89 $ 3,89 Макс. за 24 год Мін. за 24 год $ 3,49$ 3,49 $ 3,49 Макс. за 24 год $ 3,89$ 3,89 $ 3,89 Рекордний максимум $ 10,38$ 10,38 $ 10,38 Найнижча ціна $ 2,86$ 2,86 $ 2,86 Зміна ціни (за 1 год) +0,01% Зміна ціни (1 дн.) -0,01% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,14% Зміна ціни (за 7 дн.) -0,14%

Актуальна ціна Amber xStock (AMBRX) становить $3,49. За останні 24 години AMBRX торгувався між мінімумом у $ 3,49 і максимумом у $ 3,89, що демонструє активну волатильність ринку. Історичний максимум AMBRX становить $ 10,38, тоді як його історичний мінімум — $ 2,86.

Що стосується короткострокових результатів, то AMBRX змінився на +0,01% за останню годину, -0,01% за 24 години та на -0,14% за останні 7 днів. Це надає вам швидкий огляд останніх цінових тенденцій та динаміки ринку на MEXC.

Ринкова інформація щодо Amber xStock (AMBRX)

Ринкова капіталізація $ 302,64K$ 302,64K $ 302,64K Обсяг (за 24 год) ---- -- Повністю розведена ринкова капіталізація $ 726,81K$ 726,81K $ 726,81K Циркуляційне постачання 86,82K 86,82K 86,82K Загальна пропозиція 208 495,79739738 208 495,79739738 208 495,79739738

Поточна ринкова капіталізація Amber xStock — $ 302,64K, з обсягом торгівлі за 24 години у --. Циркуляційна пропозиція AMBRX — 86,82K, зі загальною пропозицією 208495.79739738. А повністю розведена вартість (FDV) становить $ 726,81K.