Ціна Amazy (AZY)
Поточна ціна Amazy (AZY) сьогодні становить 0.00038628 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AZY до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Amazy:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.91K USD
- зміна ціни Amazy протягом дня — +4.16%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Amazy до USD становила $ 0.
За останні 30 днів зміна ціни Amazy до USD становила $ -0.0001739131.
За останні 60 днів зміна ціни Amazy до USD становила $ -0.0002251160.
За останні 90 днів зміна ціни Amazy до USD становила $ -0.0004602183254548316.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ 0
|+4.16%
|30 днів
|$ -0.0001739131
|-45.02%
|60 днів
|$ -0.0002251160
|-58.27%
|90 днів
|$ -0.0004602183254548316
|-54.36%
Останній аналіз цін Amazy: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-0.00%
+4.16%
+8.06%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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