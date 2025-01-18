Сьогоднішня ціна Amazy (AZY)

Поточна ціна Amazy (AZY) сьогодні становить 0.00038628 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AZY до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Amazy:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 6.91K USD

- зміна ціни Amazy протягом дня — +4.16%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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