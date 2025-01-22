Ціна Amazon Tokenized Stock Defichain (DAMZN)
Поточна ціна Amazon Tokenized Stock Defichain (DAMZN) сьогодні становить 9.62 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAMZN до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності Amazon Tokenized Stock Defichain:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.14 USD
- зміна ціни Amazon Tokenized Stock Defichain протягом дня — -0.13%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни Amazon Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -0.013085544934272.
За останні 30 днів зміна ціни Amazon Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -1.4808373840.
За останні 60 днів зміна ціни Amazon Tokenized Stock Defichain до USD становила $ -7.8806761020.
За останні 90 днів зміна ціни Amazon Tokenized Stock Defichain до USD становила $ +7.0411064220530965.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.013085544934272
|-0.13%
|30 днів
|$ -1.4808373840
|-15.39%
|60 днів
|$ -7.8806761020
|-81.91%
|90 днів
|$ +7.0411064220530965
|+273.03%
Останній аналіз цін Amazon Tokenized Stock Defichain: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
+0.68%
-0.13%
+33.23%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
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