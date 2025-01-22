Сьогоднішня ціна Amazon Tokenized Stock Defichain (DAMZN)

Поточна ціна Amazon Tokenized Stock Defichain (DAMZN) сьогодні становить 9.62 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна DAMZN до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності Amazon Tokenized Stock Defichain:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 3.14 USD

- зміна ціни Amazon Tokenized Stock Defichain протягом дня — -0.13%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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