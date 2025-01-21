Сьогоднішня ціна AmazingTeamDAO (AMAZINGTEAM)

Поточна ціна AmazingTeamDAO (AMAZINGTEAM) сьогодні становить 1.11 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMAZINGTEAM до USD оновлюється в режимі реального часу.

Основні показники ринкової ефективності AmazingTeamDAO:

- обсяг торгівлі за 24 год — $ 938.37 USD

- зміна ціни AmazingTeamDAO протягом дня — -9.72%

- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD

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