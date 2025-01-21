Ціна AmazingTeamDAO (AMAZINGTEAM)
Поточна ціна AmazingTeamDAO (AMAZINGTEAM) сьогодні становить 1.11 USD з ринковою капіталізацією $ 0.00 USD. Ціна AMAZINGTEAM до USD оновлюється в режимі реального часу.
Основні показники ринкової ефективності AmazingTeamDAO:
- обсяг торгівлі за 24 год — $ 938.37 USD
- зміна ціни AmazingTeamDAO протягом дня — -9.72%
- циркуляційна пропозиція – 0.00 USD
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Протягом сьогоднішнього дня зміна ціни AmazingTeamDAO до USD становила $ -0.11988739061374.
За останні 30 днів зміна ціни AmazingTeamDAO до USD становила $ -0.2440771230.
За останні 60 днів зміна ціни AmazingTeamDAO до USD становила $ -0.4488733440.
За останні 90 днів зміна ціни AmazingTeamDAO до USD становила $ -0.0888040384232488.
|Період
|Зміна (USD)
|Зміна (%)
|Сьогодні
|$ -0.11988739061374
|-9.72%
|30 днів
|$ -0.2440771230
|-21.98%
|60 днів
|$ -0.4488733440
|-40.43%
|90 днів
|$ -0.0888040384232488
|-7.40%
Останній аналіз цін AmazingTeamDAO: найвижча і найнижча ціна за 24 год, ATH і щоденна зміна:
-4.32%
-9.72%
-5.70%
Пориньте в статистику ринку: ринкова капіталізація, обсяг за 24 години та пропозиція:
AmazingTeamDao is the governance token of the ADOGE token, as well as the application token of the ADOGE game, the Metaverse blockchain game. Players can summon characters, complete daily mining quest
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